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Тяжелоатлет Самвел Гаспарян завоевал малую бронзовую медаль на ЧМ

Тяжелоатлет Самвел Гаспарян завоевал малую бронзовую медаль на ЧМ

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Самвел Гаспарян стал обладателем малой бронзовой медали на чемпионате мира в Ташкенте.

Как сообщает Арменпресс, в рывке представитель Армении Самвел Гаспарян поднял 175 килограммов, но снаряд весом 180 и 181 кг для армянского спортсмена стал непреодолимой преградой. Гаспаряну не удалось набрать очки в толкании, поскольку ему не покорилась штанга весом 215 кг.

В этом же весе Арсен Мартиросян поднял 170 кг, затем при двух попытках не поднял 175 кг. Армянский спортсмен не поднял штангу весом 210 кг во время второго упражнения и набрал ноль очков.


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