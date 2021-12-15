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РФ рассчитывает, что итоги обсуждений в Брюсселе поспособствуют дальнейшей реализации трехсторонних договоренностей

РФ рассчитывает, что итоги обсуждений в Брюсселе поспособствуют дальнейшей реализации трехсторонних договоренностей

Россия приветствует продолжение прямых контактов между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе пресс-конференции, коснувшись состоявшейся 14 декабря в Брюсселе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мы анализируем поступающую информацию по итогам встречи и рассчитываем, что итоги брюссельских обсуждений будут способствовать дальнейшей реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России», - отметила она.


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