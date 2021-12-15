Москва приветствует настрой Анкары и Еревана на нормализацию отношений: Захарова

Москва приветствует настрой Анкары и Еревана на нормализацию отношений, готова содействовать этому процессу в интересах оздоровления обстановки в регионе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нормализация армяно-турецких отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе, помогла бы формированию здоровой атмосферы доверия и добрососедства и в регионе, и, безусловно, между странами и народами. С этой точки зрения мы приветствуем демонстрируемый Анкарой и Ереваном в последнее время настрой запустить двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации. Назначение сторонами для этих целей специальных представителей - логичный и разумный шаг в развитие этого стремления. Мы со своей стороны готовы всячески этому процессу содействовать", - заявила она.

Захарова пояснила, что Россия готова способствовать шагам, ориентированным на решение проблем, укрепление связей и добрососедства в регионе.

Ранее МИД Армении заявил, что Армения, как прежде, так и сейчас, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства Армении. “В этой связи положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона тоже назначит специального представителя для этого диалога”, - говорится в заявлении МИД Армении.