По мнению посла Беларуси в Армении, ЕАЭС доказал свою жизнеспособность

Посол Беларуси в Армении Александр Конюк в рамках конференции на тему «7 лет членства Армении в ЕАЭС: евразийская интеграция вчера, сегодня, завтра» говорил о преимуществах евразийской интеграции и необходимости объединения. Как сообщает Арменпресс, посол Беларуси отметил, что, как показывает исторический опыт, страны и народы не могут жить без взаимодействия, интеграции и объединения.

«История мирового развития доказала, что без союзов невозможно выжить, невозможно сделать это в одиночку. Очевидно, что маленькие страны, такие как Армения и Беларусь, не могут жить без союза, они просто будут уничтожены в одиночку, это факт», - сказал Александр Конюк.

В этом контексте посол напомнил мнение президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что союз Беларуси и России будет сильнее Евросоюза.

«А что случилось с ЕАЭС? Случилось то, что большой интерес к этому союзу проявляют такие крупные страны, как Иран и Индия, не говоря уже об Узбекистане и Кубе. Эти страны, не имеющие с нами общей границы, заинтересованы в ЕАЭС, поскольку он доказал свою жизнеспособность», - сказал посол.

По словам посла Александра Конюка, Евразийский экономический союз сыграл решающую роль для Беларуси. В 2021 году, несмотря на жесткие санкции, страна увеличила экспорт на 35,6%. По словам посла, это произошло благодаря ЕАЭС.