Президент Республики Арцах провел заседание Совета безопасности
17:37, 15 Декабрь, 2021
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 15 декабря провел заседание Совета безопасности.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава государства подчеркнул, что кризисные проблемы текущего года в основном преодолены, но многое еще предстоит сделать для решения как внутренних, так и внешних вызовов.
Президент Арцаха дал ряд поручений руководителям уполномоченных органов по решению существующих проблем безопасности.
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