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Президент Республики Арцах провел заседание Совета безопасности

Президент Республики Арцах провел заседание Совета безопасности

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 15 декабря провел заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава государства подчеркнул, что кризисные проблемы текущего года в основном преодолены, но многое еще предстоит сделать для решения как внутренних, так и внешних вызовов.

Президент Арцаха дал ряд поручений руководителям уполномоченных органов по решению существующих проблем безопасности.


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