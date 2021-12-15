Тегеран и МАГАТЭ достигли нового соглашения по ядерной программе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и иранская сторона достигли во вторник соглашения по ядерной программе Тегерана. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Вчера вечером мы достигли хорошего соглашения с МАГАТЭ, которое может снять ряд опасений по поводу мирного характера ядерной программы Ирана, а также привести к еще большему сотрудничеству с агентством", - цитирует его пресс-служба ведомства. Министр не уточнил, о чем именно договорились стороны.

Во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президент страны Мохаммад Эслами заявил, что вопрос о доступе наблюдателей на объект сборки центрифуг в Кередже должен решаться вместе с проблемой возвращения к ядерной сделке. 26 ноября официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди отмечал, что Тегеран не пустит наблюдателей на объект в Кередже, потому что там нет ядерных материалов.

Ранее иранская сторона неоднократно призывала МАГАТЭ выступить с осуждением диверсий в отношении атомной инфраструктуры в исламской республике, включая попытку саботажа на объекте ОАЭИ в Кередже в июне. Однако, как заявил Эслами после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, агентство не будет осуждать диверсию, поскольку занимается только техническими вопросами и избегает политизации.