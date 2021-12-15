Канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией

Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, но это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина, как передает Арменпресс, об этом заявил канцлер Олаф Шольц.

"Мы <...> должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью "нормандского процесса", — сказал он, выступая в бундестаге.

При этом политик отметил, что в ЕС может быть только общая "восточная политика", основанная на принципах европейского права и мирного порядка, обязательства по соблюдению которых взяла на себя и Москва.

Аналогичный единый подход канцлер Германии анонсировал и в оценке ситуации на границе между Россией и Украиной.

"Мы проведем интенсивные консультации в этой связи на саммите ЕС и сегодняшнем саммите "Восточного партнерства". <…> Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем здесь говорить с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками в один голос", — заявил Шольц.

В последнее время в Киеве и на Западе поднялась новая волна обвинений в том, что Россия готовит вторжение на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

Россия также неоднократно заявляла, что готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами.