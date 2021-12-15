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Национальный филармонический оркестр Армении приобрел контрабасы известной немецкой компании

Национальный филармонический оркестр Армении приобрел контрабасы известной немецкой компании

Усилиями главного продюсера Национального филармонического оркестра Армении Армана Падаряна при поддержке Всеобщего благотворительного союза Армении были приобретены восемь новых контрабасов известной немецкой компании «Emmanuel Wilfer».

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, по словам Армана Падаряна, когда филармония начала процесс приобретения новых инструментов - трубы, гобои, фаготы, к ним добавились и контрабасы. В Армении, можно сказать, что этот инструмент занесен в «Красную книгу».

По сообщению Министерства ОНКС, понимая, что невозможно достичь высокого уровня исполнения без качественного инструмента, филармонический оркестр предпринял закупку контрабасов в рамках гранта семьи Шалджян при Всеобщем благотворительном союзе Армении. Это был непростой процесс со всеми вытекающими последствиями. Контрабасы, благодаря упорной и последовательной работе, приехали в Ереван примерно через два с половиной года.
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