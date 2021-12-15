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Национальное собрание Армении 16 декабря созывает внеочередное заседание

Национальное собрание Армении 16 декабря созывает внеочередное заседание

Национальное собрание Армении по инициативе правительства 16 декабря созывает внеочередное заседание.

Как сообщает «Арменпресс», заседание состоится в 12:00.

На внеочередном заседании будет обсужден ряд законодательных инициатив, в том числе поправки к Закону Республики Армения «О лицензировании», поправки к Закону Республики Армения «Об общем образовании», поправки к Закону Республики Армения «Об акционерных обществах», также и ряд других законопроектов.
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