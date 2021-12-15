Национальное собрание Армении 16 декабря созывает внеочередное заседание
15:08, 15 Декабрь, 2021
Национальное собрание Армении по инициативе правительства 16 декабря созывает внеочередное заседание.
Как сообщает «Арменпресс», заседание состоится в 12:00.На внеочередном заседании будет обсужден ряд законодательных инициатив, в том числе поправки к Закону Республики Армения «О лицензировании», поправки к Закону Республики Армения «Об общем образовании», поправки к Закону Республики Армения «Об акционерных обществах», также и ряд других законопроектов.
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