В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в среду в западной части Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался на расстоянии 58 км к северо-востоку от города Месджеде-Солейман, в котором проживают 111 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.
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