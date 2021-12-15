Время в Ереване: 11:07:36,   15 Декабрь

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в среду в западной части Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 58 км к северо-востоку от города Месджеде-Солейман, в котором проживают 111 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]