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Ректором ЕГМУ переизбран Армен Мурадян

Ректором ЕГМУ переизбран Армен Мурадян

На заседании Совета попечителей Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара Гераци, состоявшемся 15 декабря, были проведены выборы ректора.

Как сообщили «Арменпресс» в университете, закрытым тайным голосованием ректором ЕГМУ единогласно был переизбран Армен Абгарович Мурадян.

Армен Мурадян с 4-го ноября по 29-е декабря  2016 года занимал должность и. о. ректора ЕГМУ. С 29 декабря он стал ректором университета. Армен Мурадян - 22-й ректор 100-летней кузницы медицинских кадров.
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