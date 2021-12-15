Сасун Хачатрян встретился с юридическим атташе ФБР США и старшим консультантом по антикоррупционным вопросам

Председатель Антикоррупционного комитета РА Сасун Хачатрян принял юридического атташе Федерального бюро расследований США Хизер Берги и старшего советника по антикоррупционным вопросам Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству Йоханнеса Ван Дена Хугена.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Антикоррупционного комитета, Хизер Берги поздравила Сасуна Хачатряна с вступлением в должность, отметив, что активное сотрудничество в антикоррупционной сфере продолжает оставаться одним из приоритетов правительства США, поэтому на данном этапе совместной работы с новосозданной структурой важно начало практических шагов и планирование предстоящих действий.

В рамках приоритетных работ стороны рассмотрели вопросы технического оснащения, требуемого для эффективной деятельности Антикоррупционного комитета, в том числе и возможность приобретения современной техники для оперативно-розыскных и следственных действий и предоставления необходимой консультации для ее запуска.

Учитывая богатый опыт Федерального бюро расследований США в антикоррупционной сфере, была отмечена необходимость организации курсов переподготовки с целью развития возможностей и навыков следователей и служащих, осуществляющих оперативно-розыскные функции.

Были затронуты также вопросы международной правовой взаимопомощи в рамках ряда дел коррупционного характера по возвращению незаконных активов.

Стороны выразили надежду, что работы по расширению сотрудничества с Федеральным бюро расследований США и намеченные в его рамках программы будут реализовываться с большой эффективностью.