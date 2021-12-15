Компания «FLYONE ARMENIA» в связи с создавшейся ситуацией распространила заявление

Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» сообщает, что по независящим от компании обстоятельствам (в том числе и из-за опасений российских властей по поводу распространения COVID-19) компании пришлось отменить рейсы Ереван-Москва-Ереван, запланированный на 15 и 16 декабря.

Авиакомпания уже обеспечила возможность быстрой и безопасной перевозки всех пассажиров указанных рейсов в места назначения.

«Наши сотрудники находятся на постоянной связи со всеми пассажирами указанных рейсов, для надлежащей перевозки наших пассажиров авиатранспортом и всего пакета всех других услуг. Все пассажиры будут доставлены в пункты назначения. Услуги обслуживания компании доступны для всех пассажиров. Компания готова оперативно разрешить любую проблему. Обращаем ваше внимание, что полеты компании по другим направлениям будут выполняться по ранее объявленному расписанию.

«FLYONE ARMENIA» приносит свои извинения за доставленные неудобства и подтверждает, что приложит все усилия для решения существующих проблем в кратчайшие сроки», - как сообщает « Арменпресс », заявили в компании.