Число заразившихся омикрон-штаммом в Индии выросло до 61

Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Индии за минувшие сутки выросло более чем на 20 человек и достигло 61, сообщили власти штатов страны.

Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщениям минздравов индийских штатов, 28 случаев заболевания были выявлены в штате Махараштра, 17 - в Раджастхане, шесть – в Дели, четыре – в Гуджарате, три – в Карнатаке и по одному в штатах Керала, Андхра-Прадеш и Чандигарх. Как отмечают минздравы штатов, большинство заболевших приехали из-за рубежа или контактировали с такими людьми. Состояние здоровья всех заболевших оценивается как легкой степени тяжести.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,7 миллиона, выздоровели более 34,1 миллиона, умерли более 476 тысяч.