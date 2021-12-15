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Для проведения внеочередного заседания Национального собрания кворум не был обеспечен

Для проведения внеочередного заседания Национального собрания кворум не был обеспечен

Для проведения внеочередного заседания Национального собрания РА кворум не был обеспечен. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 30 депутатов, для обеспечения кворума необходимо присутствие 54 депутатов.

Регистрация депутатов продлится еще 4 часа.

В повестке дня заседания один вопрос, касающийся  делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, инициированный оппозиционной фракцией «Айастан».
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