СМИ: десятки человек заблокированы в торговом центре Гонконга из-за пожара

Пожар вспыхнул в среду в здании Всемирного торгового центра (World Trade Center), расположенного в оживленном районе Козуэй-бэй на острове Гонконг, десятки человек оказались заблокированы в здании. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на полицию сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, первые сообщения о возгорании поступили в 12:37 (07:37 мск). Как отмечается, более 100 человек удалось эвакуировать с пятого этажа здания, который находится под открытым небом, но некоторые покупатели и посетители ресторанов все еще находятся в здании.

Как сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK, пострадали по меньшей мере три человека.

В настоящее время пожарные присвоили возгоранию третий уровень из пяти. Продолжается эвакуация заблокированных людей.

Здание включает в себя торговый центр с магазинами и ресторанами, над которыми расположены офисные помещения. Нижняя часть здания покрыта бамбуковыми строительными лесами в связи с ремонтными работами. Причина пожара расследуется.