Карен Андреасян встретился с Генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич

Министр юстиции Республики Армения Карен Андреасян в рамках конференции, проводимой в Италии, встретился с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства юстиции Армении, Карен Андреасян поблагодарил Совет Европы за усилия, направленные на устранение гуманитарных последствий нагорно-карабахского конфликта, а также на возвращение военнопленных.

Министр представил Генеральному секретарю СЕ грубые нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права в отношении армянских пленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане, отказ от возвращения пленных. Он также передал ей подтвержденные предварительным следствием фактические сведения и свидетельства армянских военнопленных и гражданских лиц, переживших многочисленные случаи пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, многочисленных случаев исчезновения людей, подробности об убийствах и незаконных судопроизводствах.

Карен Андреасян попросил генсека Совета Европы продолжать работу всех существующих в рамках Совета Европы структур для немедленного возвращения армянских пленных.

В завершение встречи министр также представил Генеральному секретарю приоритеты повестки масштабных реформ в сфере юстиции.

В рамках конференции министр также встретился со своими коллегами из стран-членов СЕ. Во время встречи с государственным министром юстиции Ирландии Джеймсом Брауном был обсужден передовой опыт Ирландии в области разработки пенитенциарной политики, а также возможности дальнейшего углубления сотрудничества в рамках отраслевых реформ в Армении.

13-14 декабря в Италии, в Венеции министр юстиции РА Карен Андреасян участвовал в конференции министров юстиции государств-членов Совета Европы «Преступность и уголовное правосудие. Роль реабилитационного правосудия в Европе».