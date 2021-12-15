Конгрессмены США одобрили повышение потолка госдолга страны до $31,4 трлн

Палата представителей Конгресса США во вторник вслед за Сенатом поддержала повышение потолка госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

В поддержку инициативы высказался 221 конгрессмен, 209 проголосовали против. Для ее утверждения, согласно достигнутым ранее законодателями договоренностям, потребовалось простое большинство голосов. Оно и в Сенате, и в Палате представителей имеется у демократов.

Ранее верхняя палата Конгресса США одобрила указанный законопроект. Ожидается, что вскоре он будет направлен на подпись президенту Джо Байдену. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее призвала законодателей принять законопроект о потолке госдолга, поскольку иначе после 15 декабря может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.

Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что, как ранее отмечали в Минфине, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года. Соответствующая инициатива была утверждена обеими палатами Конгресса.