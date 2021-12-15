На саммите Восточного партнерства будет обсужден большой финансовый пакет для стран-участниц: Шарль Мишель

На саммите Восточного партнерства будет обсужден вопрос большого финансового пакета инвестиций для стран-участниц.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге, состоявшемся после встречи с главами Армении и Азербайджана, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Завтра у нас состоится саммит Восточного партнерства. Мы намерены обсудить большой финансовый пакет инвестиций. И мы надеемся, что это может способствовать развитию сотрудничества между странами региона», - отметил Шарль Мишель.