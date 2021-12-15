Пашинян и Алиев обсудили возможные шаги по установлению взаимного доверия

В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Премьер-Министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Премьер-министра Армении, были обсуждены ход выполнения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, а также от 26 ноября.

Премьер-министр Пашинян отметил важность полноценной реализации пунктов вышеуказанных заявлений, в частности, подчеркнув необходимость немедленного решения гуманитарных проблем, обеспечения возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых гражданских лиц. Стороны коснулись работ по открытию региональных коммуникаций.

Премьер-министр Армении и Президент Азербайджана подтвердили договоренность об открытии железной дороги. Железная дорога будет действовать в соответствии с международно признанными правилами границы и таможни, по принципу взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией этих стран. Армения по железной дороге получит доступ в Исламскую Республику Иран и в Российскую Федерацию.

Была отмечена важность конкретных шагов по снижению напряженности в регионе.

Были затронуты возможные шаги по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также по установлению взаимного доверия.

Стороны договорились продолжить контакты.