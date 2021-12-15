Европейские индексы - 14-12-21
МОСКВА, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.08% и составил 15453.56 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.69% и составил 6895.31 пункта, британский FTSE снизился на 0.18% и составил 7218.64 пункта, а российский RTSI вырос на 0.05% и составил 1548.81 пункта.
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