Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги: Армения получит выход в Иран и Россию

На трехсторонней встрече Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Председателя Европейского совета Шарля Мишеля и Президента Азербайджана Ильхама Алиева была подтверждена договоренность о перезапуске железной дороги. Об этом после встречи в Брюсселе в социальной сети Facebook сообщил Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На трехсторонней встрече с Председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность об открытии железной дороги. В соответствии с этим, железная дорога будет действовать в соответствии с международно признанными правилами границы и таможни по принципу взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией этих стран.

Армения по железной дороге получит доступ в Исламскую Республику Иран и в Российскую Федерацию.

Мы также договорились о продолжении контактов», - как передает « Арменпресс », написал Никол Пашинян.