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У Арцаха должна быть прямая граница с Арменией: Артак Бегларян

У Арцаха должна быть прямая граница с Арменией: Артак Бегларян

Лачинский коридор не может в каком-либо виде находиться под контролем Азербайджана, этот вопрос не имеет ничего общего с открытием коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем микроблоге Twitter написал государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян в ответ на заявление Ильхама Алиева.

«Лачинский коридор не может в каком-либо виде находиться под контролем Азербайджана, этот вопрос не имеет ничего общего с открытием коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. У Арцаха должна быть прямая, неконтролируемая граница с Арменией, наши оккупированные территории должны быть возвращены», - отметил Артак Бегларян.


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