В Афганистане запретили использование иностранных валют

Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи сообщил о запрете использования иностранных валют в стране и настоял на постоянном применении жителями национальной валюты - афганского афгани.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, телеканал Tolo News сообщает, что Ханафи призвал афганцев в повседневной жизни пользоваться афгани и подчеркнул, что контрабанда американских долларов в Афганистан является преступлением.

Ранее талибы (движение "Талибан") и афганский Центробанк устанавливали лимиты на объем снимаемых в банках долларов.

"Те, кто контрабандой вывозит доллары из страны, являются "национальными предателями", и если они будут арестованы, то с ними поступят как с таковыми ",- приводит заявление Ханафи телеканал Tolo News.

Как отмечает телеканал, ранее на заседании кабинета министров Ханафи поручил экономической комиссии предпринять шаги для решения проблемы падения курса афганской валюты по отношению к доллару. Сейчас один доллар можно обменять за 112 афгани, хотя месяц назад это можно было сделать за 92 афгани.