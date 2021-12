Делегация Армении провалила антиармянское мероприятие Азербайджана в рамках сессии Конвенции ООН против коррупции 

Во время 9-й сессии Конвенции ООН против коррупции, состоявшейся 13-17 декабря в Шарм-эш-Шейхе (Египет), азербайджанская делегация решила злоупотребить платформой и вместо того, чтобы затронуть проявления повальной коррупции в собственной стране, взялась за дискредитацию Армении, Арцаха и армянских организаций и частных лиц диаспоры.

Как сообщает Арменпресс, целью мероприятия под названием «Misuse of fund raising activities for corruption and related criminal purposes», организованного азербайджанской делегацией, было обозначить армянские организации как учреждения, финансирующие терроризм, и представить реализацию права народа Арцаха на самоопределение как сепаратизм и терроризм.

Для того чтобы придать мероприятию легитимность, азербайджанская делегация решила задействовать в своих политических спекуляциях опыт Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), пригласив представителей UNODC принять участие в тематической дискуссии в качестве спикеров. Кроме того, без разрешения Секретариата UNODC Азербайджан использовал логотип структуры на материалах мероприятия, чтобы попытаться создать впечатление, что UNODC и 9-я сессия Конвенции ООН против коррупции являются соорганизаторами мероприятия.

Участвующая в заседании армянская делегация во главе с генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном предприняла ряд шагов по противодействию азербайджанской пропаганде. В частности, по запросу армянской делегации секретариат UNODC потребовал от азербайджанской делегации удалить логотипы заседания UNODC и ООН из всех документов, связанных с азербайджанским мероприятием. Кроме того, по запросу армянской делегации эксперт UNODC, который должен был выступить на тематической дискуссии, заявил, что Секретариат UNODC обычно предоставляет спикеров для соответствующих мероприятий по запросу стран-участниц. Он также подчеркнул, что присутствие Секретариата на мероприятии никоим образом не означает, что UNODC одобряет какие-либо выступления или объявления, сделанные во время мероприятия. Попросив записать его заявление в итоговый документ мероприятия, он покинул трибуну и зал.

После выступлений других спикеров, приглашенных на мероприятие (из консалтинговых организаций США и Великобритании), член армянской делегации, консул Армении в Египте Рафаэль Мовсесян взял слово и подверг резкой критике антиармянское мероприятие, организованное Азербайджаном, и потребовал чтобы Азербайджан прекратил пропаганду армянофобии и ненависти против известных армянских деятелей, которые пытались привлечь внимание международного сообщества на насилие против мирного населения Арцаха во время войны 2020 года, преступления против человечности, нарушения международного гуманитарного права, разрушение армянского культурного и религиозного наследия и гуманитарный кризис, возникший вследствие агрессии Азербайджана.

Он напомнил Азербайджану решение Международного суда ООН о временных мерах в отношении Азербайджана от 7 декабря, которое требует от Азербайджана принятия мер по предотвращению пропаганды расовой ненависти и дискриминации в отношении лиц армянского происхождения, в том числе со стороны официальных лиц и государственных учреждений.

Во встрече физически участвовало очень ограниченное количество иностранцев, которые покинули зал сразу после выступления делегации Армении.