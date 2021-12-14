Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 декабря проведет в Брюсселе встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в заявлении альянса.Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщается, что Столтенберг и Зеленский выступят по итогам встречи с заявлениями.
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