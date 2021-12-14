Президент Армении поздравил президента Ирана по случаю дня рождения

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси по случаю его дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам всего наилучшего.

Убежден, что благодаря Вашему опыту и умелому управлению наша соседняя и дружественная Исламская Республика Иран добьется значительного прогресса в обеспечении экономического прогресса и процветания.

С удовлетворением должен отметить, что Армения и Иран последовательны в развитии налаженных многоплановых межгосударственных отношений.

Наши страны связывает тесная дружба, основанная на общих исторических и цивилизационных ценностях. Отрадно, что двусторонние отношения расширяются в различных областях на благо наших народов.

Армяно-иранские добрососедские отношения по-прежнему выделяются особой теплотой, взаимным доверием и уважением, свойственными нашим народам.

Армения придает важность сотрудничеству с Ираном на двустороннем и многостороннем уровнях, что является ключевым условием процветания наших государств, безопасности и стабильности в регионе.

Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет возможность встретиться и обсудить различные вопросы, касающиеся регионального, международного и двустороннего сотрудничества, что, несомненно, будет способствовать положительной динамике развития отношений».