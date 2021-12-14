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Президент Армении поздравил президента Ирана по случаю дня рождения

Президент Армении поздравил президента Ирана по случаю дня рождения

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси по случаю его дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам всего наилучшего.

Убежден, что благодаря Вашему опыту и умелому управлению наша соседняя и дружественная Исламская Республика Иран добьется значительного прогресса в обеспечении экономического прогресса и процветания.

С удовлетворением должен отметить, что Армения и Иран последовательны в развитии налаженных многоплановых межгосударственных отношений.

Наши страны связывает тесная дружба, основанная на общих исторических и цивилизационных ценностях. Отрадно, что двусторонние отношения расширяются в различных областях на благо наших народов.

Армяно-иранские добрососедские отношения по-прежнему выделяются особой теплотой, взаимным доверием и уважением, свойственными нашим народам.

Армения придает важность сотрудничеству с Ираном на двустороннем и многостороннем уровнях, что является ключевым условием процветания наших государств, безопасности и стабильности в регионе.

Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет возможность встретиться и обсудить различные вопросы, касающиеся регионального, международного и двустороннего сотрудничества, что, несомненно, будет способствовать положительной динамике развития отношений».


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