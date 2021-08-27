Предстоящие на 15 декабря мероприятия
18:26, Декабрь 14, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:38 НАТО поддерживает усилия по диалогу между Арменией и Азербайджаном: Столтенберг
- 19:10 Араик Арутюнян принял участие в министерском круглом столе на тему “Этика и инновации”
- 19:01 Путин информировал Макрона об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении
- 18:50 Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
- 18:46 В Брюсселе стартовала встреча Пашинян-Мишель
- 18:26 Предстоящие на 15 декабря мероприятия
- 18:10 Председатель НС РА наградил памятной медалью группу сотрудников Общественного телевидения
- 17:41 В Вашингтоне состоится выставка «Дух Бога: Армения и Библия»
- 17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-12-21
- 17:30 Азиатские индексы снизились - 14-12-21
- 17:26 Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат
- 17:25 В аэропорту “Звартноц” обнаружена сумка с деньгами
- 17:22 Председатель НС Армении принял посла Казахстана
- 17:15 Российские разработки превосходят турецкий беспилотник Bayraktar: вице-премьер РФ
- 16:48 Представительница Армении на Детском Евровидении-2021 выступит девятой
- 16:36 Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса
- 16:27 ВВС США уволили со службы 27 человек за отказ вакцинироваться
- 16:14 Я солдат своей Родины: в Ереванском государственном университете торжественно отметили 85-летие Гургена Меликяна
- 15:59 Есть определенная ревальвация армянского драма: председатель Центрального банка
- 15:47 Украина и Эстония усиливают сотрудничество в сфере защиты границ.
- 15:43 Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Брюссель
- 15:35 Центральный банк в этом году прогнозирует экономический рост на 4,2%, в будущем – на 5,3%
- 15:21 Генсек НАТО Столтенберг захотел возглавить Центробанк Норвегии
- 15:06 ВОЗ призвала приложить усилия, чтобы положить конец пандемии в 2022 году
- 15:02 Армения от Португалии получит 400 000 доз вакцины Pfizer
14:26, 10.12.2021
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