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Председатель НС РА наградил памятной медалью группу сотрудников Общественного телевидения

Председатель НС РА наградил памятной медалью группу сотрудников Общественного телевидения

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 14 декабря принял сотрудников Общественного телевидения Армении во главе с исполнительным директором Ованесом Мовсисяном. 2021 год – юбилейный   для Общественного телевидения – Первому   каналу исполняется 65 лет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, глава парламента, поздравив сотрудников с 65-летием создания телекомпании, поблагодарил сотрудников за обеспечение высококачественного телеконтента и профессиональную работу.

Председатель НС подчеркнул, что для него большая честь вручать награды работникам, обеспечивающим бесперебойное телевещание и внесшим весомый вклад в его развитие.

А.Симонян вручил памятные медали сотрудникам Общественного телевидения Г.Тепучекяну, П.Казаряну, Т.Касьян, М.Маиляну, А.Никогосян, П.Назаряну, А.Гандиляну, С.Аганяну, М.Блбулян.


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