Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

Представительница Армении на Детском Евровидении-2021 выступит девятой

Представительница Армении на Детском Евровидении-2021 выступит девятой

Представительница Армении Малена на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2021» выступит девятой. Он участвует в конкурсе с песней «Ками-ками».

Как передает «Арменпресс», на официальной странице конкурса сообщается, что в конкурсе участвуют 19 стран. Он состоится 19 декабря во Франции, в Париже.

14-летняя Малена была представительницей Армении на «Детском Евровидении» и в 2020 году, но из-за объявленного в стране военного положения Первому каналу пришлось отменить участие Армении в международном конкурсе.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]