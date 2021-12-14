ВВС США уволили со службы 27 человек за отказ вакцинироваться

ВВС США первыми в вооруженных силах страны разорвали контракт с 27 военнослужащими, отказавшимися вакцинироваться от COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя пресс-службы ВВС Энн Стефанек.

По ее словам, официальная причина - невыполнение приказа министра обороны Ллойда Остина от 27 августа об обязательной вакцинации всего личного состава ВС. "Никто из этих 27 человек не обращался с просьбой освободить от вакцинации по медицинским показаниям или религиозным убеждениям. У всех это был первый военный контракт, и они были военнослужащими низшего звена", - приводит агентство слова Стефанек.

Остин поручил командованию каждого вида ВС самостоятельно установить крайний срок выполнения его приказа. В ВВС он истек 2 ноября, в ВМС и Корпусе морской пехоты - 28 ноября, в сухопутных войсках обязали привиться не позднее 15 декабря. Глава Пентагона подчеркнул, что неподчинившиеся подлежат увольнению, за исключением тех, кто получит освобождение от вакцинации. Эти требования были также распространены на резервистов и бойцов Национальной гвардии, хотя для них установили более поздние сроки прививок, в частности, приписанным к сухопутным войскам - до 30 июня 2022 года.

Как отметила 11 декабря газета The Washington Post, из 1,3 млн солдат и офицеров действующих частей около 40 тыс. отказываются прививаться по разным причинам, в том числе свыше 14 тыс. бойцов сухопутных сил и около 25 тыс. военнослужащих из ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. С учетом не желающих вакцинироваться резервистов и национальных гвардейцев, приписанных к ВВС, общее число "отказников" приближается к 50 тыс. человек.

Согласно данным Пентагона, по состоянию на 10 декабря 96,4% военнослужащих регулярных войск привиты хотя бы одной дозой вакцины. Если учитывать еще резервистов и национальных гвардейцев, которых насчитывается примерно 800 тыс. человек, то получается 74% личного состава ВС. С начала пандемии коронавирусом заразились 257,1 тыс. военнослужащих, 2,3 тыс. были госпитализированы, 79 умерли. В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 50,1 млн, умерли 798,7 тыс. человек.