Я солдат своей Родины: в Ереванском государственном университете торжественно отметили 85-летие Гургена Меликяна

Преподаватель факультета востоковедения Ереванского государственного университета, профессор, полковник Армии обороны Республики Арцах, исполнительный директор «Фонда многодетных семей Кашатага Гургена Меликяна» Гурген Меликян отметил свое 85-летие большим праздником, на котором присутствовали друзья Меликяна и его коллеги.

Как передает «Арменпресс», на мероприятии, посвященном Гургену Меликяну, которое прошло 14 декабря в ЕГУ, он был награжден высшей наградой ЕГУ - Орденом Почета.

Фото: Татев Дурян

Исполняющий обязанности ректора ЕГУ Ованнес Ованнисян сказал, что о Гургене Меликяне можно говорить часами, но он напомнит один эпизод. «Недавно мы со студентами и профессорами ЕГУ были в Арцахе, проезжали через Бердзор. Мы на лице Меликяна видели радость и счастье, слезы на его глазах, когда он смотрел на каждый посажанный им сад. Каждый сад был началом новой жизни. Когда едешь в Арцах с Гургеном Меликяном, понимаешь, что ничего не закончилось. Нам еще есть что сказать, потому что рядом с нами такие люди, как Гурген Меликян, которые каждый день вдохновляют нас своим существованием, своей биографией и повседневной работой», - сказал Ованнисян и поздравил юбиляра.

Декан факультета востоковедения ЕГУ Рубен Мелконян, воспитанник Гургена Меликяна, который возглавил возглавил факультет после Меликяна, подчеркнул, что Меликян имеет такую широкую деятельность в разных сферах, что о нем трудно говорить стандартно, поэтому он постарается рассказать о нем, как об Учителе.

«У Гургена Меликяна можно научиться правильно жить, быть правильным армянином, правильным гражданином, хорошим лектором и чиновником. Я один из из счастливчиков, кому посчастливилось получить этот урок лично от Гургена Меликяна. С первых шагов в сфере образования и науки до получения степени и званий, я руководствовался теми принципами и моральными ценностями, которым меня учил Меликян. Когда я допускал ошибку или был близок к тому, чтобы совершить ошибку, он отрезвлял меня и отводил с этого пути. Когда мне это удавалось, он, не колеблясь, расточал слова похвалы», - подчеркнул Рубен Мелконян.

Гурген Меликян, который скромно выслушал теплые слова и поздравления в его адрес, признался, что для него большая честь отмечать День рождения в этом храме науки, в ЕГУ.

«Я солдат своей Родины, и буду бороться за укрепление своей Родины. Я счастлив, что смог шагать со своими учениками, вместе с ними вносить свой вклад в развитие и процветание Родины. Каждый должен жить так, чтобы никогда не опускаться перед своими учениками, не говоря уж об учителях. Студенты - лучший барометр в мире. Они дают вашу оценку, показывают, кто вы, что вы такое, когда ты пришел, когда должен уйти, и что тебе нужно делать. Студент учит правильно жить, жить чисто и прямо смотреть ему в глаза», - сказал Гурген Меликян.

Он подчеркнул, что Армения и Ереванский государственный университет сделали его солдатом Родины. Говоря об Арцахе, Гурген Меликян заверил, что там всегда есть чем заняться.

По случаю 85-летия Гургена Меликяна поздравительные послания ему направили Президент Республики Армения Армен Саркисян, второй Президент Республики Армения Роберт Кочарян, третий Президент Республики Армения Серж Саркисян. Католикос Всех Армян Гарегин II за заслуги перед Родиной и Церковью вручил Гургену Меликяну высокий орден почета Святой Апостольской Церкви «Святой Саак-Святой Месроп».

Гурген Меликян родился 14 декабря 1936 года в Иране, в городе Абадан. Окончил армянскую школу «Адаб» в Абадане и школу «Кушеш-Давтян» в Тегеране. В 1958 году он поступил на отделение восточных языков и литературы филологического факультета ЕГУ, которое окончил в 1962 году и начал работать на этой же кафедре. В 1984 году защитил диссертацию. В 1985 г. ему было присвоено звание доцента. В 1992 году он был назначен деканом факультета востоковедения ЕГУ. Полковник Гурген Меликян в 1991-1994 годах был заместителем командующего Освободительной Армии по иностранным делам. В 2008 году ему было присвоено звание профессора. Гурген Меликян - автор тридцати научных публикаций, трех монографий и двух учебников. Он занимался переводами с персидского языка, а также изучением родственных фраз, грамматических, сложных слов и других вопросов, связанных с иранскими диалектами.

Полковник Гурген Меликян в 1988-1994 годах принимал активное участие в национально-освободительном движении Арцаха. Он отправлял в Арцах средства связи, гуманитарную помощь, участвовал в формировании, вооружении и оснащении отряда добровольцев «Мачкалашен». Во время Освободительной войны Арцаха был заместителем командующего Армии Освобождения по иностранным делам. В 1995 году администрация Кашатагского района учредила «Фонд Гургена Меликяна для многодетных семей Кашатага», в рамках которого проводятся различные патриотические и благотворительные акции.