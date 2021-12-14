Есть определенная ревальвация армянского драма: председатель Центрального банка

Армянский драм на данный момент в некоторой степени подорожал. Об этом, как передает «Арменпресс», на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян.

«На обменный курс влияет множество факторов. Произошла определенная девальвация армянского драма, и не только армянского драма. Например, из-за геополитических событий на рынках происходили колебания и курса российского рубля и других валют. На данный момент, если не ошибаюсь, уже наблюдается определенная ревальвация армянского драма», - сказал Мартын Галстян.

На него влияют различные факторы, обусловленные спросом и предложением. Если спрос выше, есть девальвация драма, если меньше - ревальвация. Председатель ЦБ считает это нормальным процессом.

«Фундаментальных показателей и причин для колебаний нет. Что касается краткосрочных колебаний, то они всегда могут происходить», - сказал он.

Мартын Галстян также отметил, что общество в Армении стало гораздо более терпимым к колебаниям. Если 5-6, или 10 лет назад девальвация драма на 20-25 драмов могла вызывать определенные опасения, то сейчас Центробанк заметил, что девальвация в поведении людей не вызывает значительных изменений.

Согласно обменному курсу Центрального банка Армении, установленному 13 декабря, курс доллара снизился на 0,65 драма, составив 494,67 драма. Курс евро снизился на 1,38 драма и составил 557,44 драма. Курс российского рубля остался неизменным, он составляет 6,74 драма. Курс британского фунта вырос на 1,32 драма, составив 655,14 драма.