Украина и Эстония усиливают сотрудничество в сфере защиты границ.

Об этом шла речь на встрече заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в Украине Каймо Кууском, советником президента Эстонии по вопросам безопасности Лиис Муре и заместителем главы миссии посольства Эстонии Маргусом Герингом, как передает Арменпресс, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечается, стороны обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе и пути взаимодействия в случае дальнейшей эскалации ситуации. Замглавы МВД Украины проинформировала о мерах, предпринимаемых министерством для укрепления границ.

Акопян сказала, что вопрос безопасности границы является приоритетом для украинских властей.

«Мы высоко ценим политическое партнерство с Эстонской Республикой и надеемся, что сотрудничество между двумя странами на протяжении многих лет будет только улучшаться. Благодарны эстонским партнерам за постоянную и целенаправленную поддержку, направленную на развитие системы МВД, ее реформирование и усиление”, - заявила заместитель министра.

В свою очередь эстонские партнеры предложили свою поддержку в вопросе усиления безопасности границ Украины. Стороны договорились об активизации сотрудничества между министерствами, особенно в сфере кибербезопасности и стратегических коммуникаций.