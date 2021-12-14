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Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Брюссель

Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Брюссель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Брюссель.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат Премьер-министра. 14 декабря Премьер-министр проведет приватную беседу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Затем запланирована трехсторонняя встреча Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Президента Европейского совета Шарля Мишеля и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Никол Пашинян 15 декабря в Брюсселе примет участие в шестом саммите Восточного партнерства. В рамках саммита запланированы и двусторонние встречи премьер-министра Армении с европейскими коллегами.


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