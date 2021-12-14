Генсек НАТО Столтенберг захотел возглавить Центробанк Норвегии

Нынешний глава НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг стал одним из 22 соискателей на должность главы Центробанка Норвегии, которую он может занять после ухода с нынешнего поста, следует из информации, опубликованной на сайте департамента финансов королевства. Как следует из представленного списка, 62-летний Столтенберг - среди более чем 20 соискателей на должность главы центрального банка после Эйстена Олсена, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сам глава НАТО подтвердил телекомпании NRK свое намерение получить эту должность. "Со мной связались из департамента финансов в ноябре с предложением выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, и это работа, на которую я очень мотивирован", - приводит телекомпания слова Столтенберга.

При этом глава НАТО подчеркнул, что не сможет вступить в новую должность, которая освобождается 1 марта 2022 года, до истечения срока своих полномочий на нынешнем посту 30 сентября следующего года.