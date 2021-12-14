Азербайджанские военнослужащие должны покинуть дороги Сюника: ЗПЧ Армении представил факты Матиасу Лютенбергу

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 14 декабря принял политического директора МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиаса Лютенберга и Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Армении Виктора Рихтера.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Защитника прав человека Армении, Арман Татоян на конкретных примерах и фактах представил нарушения азербайджанскими военнослужащими прав приграничного населения Армении.

Он отметил, что начиная с ноября 2020 года азербайджанские военнослужащие, угрожая новой войны, без каких-либо оснований, оказались на дорогах Гегаркуника и Сюника, по соседству с селами и общинами.

«Кроме того, что нарушения прав человека происходят почти ежедневно, азербайджанцы, не имея никаких законных оснований, в Сюнике перекрыли дороги Горис-Капан и Капан-Чакатен. В результате, прилегающие к дорогам села оказались в изоляции и перед гуманитарными проблемами», - отметил Омбудсмен Армении и подчеркнул, что заложенная альтернативная дорога не является решением проблемы, поскольку не обеспечены безопасность людей и их право на жизнь. Азербайджанские военнослужащие продолжают держать под наблюдением дома гражданских лиц, жителей этих мест.

Арман Татоян подчеркнул, что они должны покинуть армянские территории и дороги, должна быть создана демилитаризованная зона безопасности.

Он подчеркнул, что ко всему этому прибавляется политика арменофобии и пропаганды вражды азербайджанских властей.

Омбудсмен Армении коснулся и вопроса освобождения армянских пленных, которые незаконно содержатся в Азербайджане.

На встрече обсуждались и проблемы судебной системы, Арман Татоян подчеркнул, что есть судьи, которые своим поведением вредят авторитету всей судебной системы. Решения проблем нужно достигать правовым путем, поощряя законопослушных и независимых судей.

Омбудсмен коснулся также проблем задержек в судах. Он отметил, что есть судебные процессы, по которым из-за необоснованных задержек судебных заседаний люди на годы попадают в судебные волокиты.

Вопросы защиты прав женщин, предотвращения насилия в семье также стали предметом детального обсуждения.