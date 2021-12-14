Суд разрешил грузинскому лоукостеру Myway Airlines возобновить работу

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство грузинской низкобюджетной авиакомпанией Myway Airlines, позволив ей возобновить работу, передает Арменпресс.

Таким образом, суд приостановил решение Агентства гражданской авиации Грузии, которое запрещало Myway Airlines осуществлять рейсы.

Агентство гражданской авиации объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines 5 декабря. Основанием стало то, что 40% акций компании были проданы иностранному гражданину, который впоследствии стал владельцем 89% акций, что является нарушением законодательства Грузии.

Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.