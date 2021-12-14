Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

Штангист Давид Ованнисян - 4-й в группе B

Штангист Давид Ованнисян - 4-й в группе B

Тяжелоатлеты, представляющие Армению, продолжают выступления на чемпионате мира.

Как сообщает «Арменпресс», Давид Ованнисян, выступающий на чемпионате мира в Ташкенте в весовой категории 96 кг,  в группе B занял 4-е место с результатом 370 кг (165 + 205). Борьба в группе А начнется в 15:00 по ереванскому времени. Выступит член сборной Акоп Мкртчян.

 Рафик Арутюнян (81 кг) на 8-м месте, Андраник Карапетян (89 кг) завоевал малую золотую медаль.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]