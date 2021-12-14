Штангист Давид Ованнисян - 4-й в группе B

Тяжелоатлеты, представляющие Армению, продолжают выступления на чемпионате мира.

Как сообщает «Арменпресс», Давид Ованнисян, выступающий на чемпионате мира в Ташкенте в весовой категории 96 кг, в группе B занял 4-е место с результатом 370 кг (165 + 205). Борьба в группе А начнется в 15:00 по ереванскому времени. Выступит член сборной Акоп Мкртчян.

Рафик Арутюнян (81 кг) на 8-м месте, Андраник Карапетян (89 кг) завоевал малую золотую медаль.