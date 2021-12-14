Артур Давтян в Шарм-эль-Шейхе встретился с первым заместителем генерального прокурора Египта

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян, находящийся в Шарм-эль-Шейхе для участия в сессии Конференции стран-членов Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, встретился с представителем делегации Арабской Республики Египет, первым заместителем генерального прокурора Египта Хамадой Эль Сави.

Как сообщили «Арменпресс» в Генпрокуратуре РА, во встрече участвовал и Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в Египте Грачья Поладян.

Поздравив с успешной организацией сессии в Египте, поблагодарив за теплый прием, Артур Давтян отметил, что после установления дипломатических отношений между Республикой Армения и ОБСЕ в 1992 г., многоплановые отношения между двумя странами развивались в духе дружбы и взаимопонимания, и сейчас находятся на довольно высоком уровне.

Генпрокурор РА добавил, что после подписания в 2007 г. в Каире соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам, прокуратура РА уже много лет успешно сотрудничает с компетентными органами Египта. Однако, учитывая высокую динамику развития отношений между двумя странами, особенно недавнее значительное увеличение количества взаимных визитов граждан Армении и Египта, в связи с необходимостью обеспечения высокого уровня правовой защиты в двух дружественных странах, сотрудничество между прокурорами получило новый импульс, и есть необходимость сделать его систематическим.

Заместитель генерального прокурора Египта Хамада Эль Сави, также приветствовал визит генерального прокурора РА в Египет, подчеркнул необходимость повышения уровня сотрудничества между прокуратурами двух стран, выразил уверенность в том, что встреча может стать новым этапом дальнейшего развития и укрепления правоохранительных связей.

В ходе встречи обсуждались перспективы расширения связей между двумя прокуратурами, обмена опытом, реализации совместных программ по развитию прокурорского потенциала, взаимной правовой помощи и углубления сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью. Были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Хамада Эль Сави передал Генеральному прокурору РА приглашение Генерального прокурора ЕАР совершить еще один визит в Египет для детального обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, планирования и реализации программ с учетом потребностей прокуроров двух стран и закрепления всего этого Меморандумом о сотрудничестве.

Генеральный прокурор РА принял это приглашение.