Заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложено

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Анны Данибекян отложил на неделю рассмотрение дела второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна.

Как передает «Арменпресс», судья Данибекян сообщила, что накануне заседания поступило заявление адвоката бывшего вице-премьера РА Армена Геворгяна Лусине Саакян, которым она уведомляла, что Армен Геворгян болен и не сможет присутствовать на заседании.

Другой адвокат Геворгяна, Александр Кочубаев, заявил, что он больше не представляет интересы Армена Геворгяна. В суд также поступило ходатайство самого Геворгяна о временном выезде из Республики Армения, которое, однако, не было рассмотрено в отсутствие его адвокатов. Судебное заседание отложено до 21 декабря.