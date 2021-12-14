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Заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложено

Заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложено

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Анны Данибекян отложил на неделю рассмотрение дела второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна.

Как передает «Арменпресс», судья Данибекян сообщила, что накануне заседания поступило заявление адвоката бывшего вице-премьера РА Армена Геворгяна Лусине Саакян, которым она уведомляла, что Армен Геворгян болен и не сможет присутствовать на заседании.

Другой адвокат Геворгяна, Александр Кочубаев, заявил, что он больше не представляет интересы Армена Геворгяна. В суд также поступило ходатайство самого Геворгяна о временном выезде из Республики Армения, которое, однако, не было рассмотрено в отсутствие его адвокатов. Судебное заседание отложено до 21 декабря.


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