В Армении 17 и 18 декабря ожидаются осадки

На территории Армении днем 14-го, 15, 16-го и 19-го декабря осадков не ожидается.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что в Араратской долине в утренние часы возможны туманы.

Во второй половине дня 17 и 18 декабря в некоторых районах ожидаются осадки. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

14, 15, 16 и 19 декабря в Ереване осадков не ожидается. Утром возможен туман. Вечером 17 декабря, 18 декабря ожидаются дожди.