Армен Саркисян и глава делегации ЕС в Армении обсудили вопросы региональной безопасности
13:00, 14 Декабрь, 2021
Президент республики Армен Саркисян 14 декабря принял руководителя делегации Европейского союза в Армении, посла Андреа Викторин.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении, на встрече состоялся обмен мнениями вокруг возможностей углубления и расширения сотрудничества с Евросоюзом в различных сферах, а также вопросов региональной безопасности и стабильности.
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