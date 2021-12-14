Армен Саркисян и глава делегации ЕС в Армении обсудили вопросы региональной безопасности

Президент республики Армен Саркисян 14 декабря принял руководителя делегации Европейского союза в Армении, посла Андреа Викторин.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении, на встрече состоялся обмен мнениями вокруг возможностей углубления и расширения сотрудничества с Евросоюзом в различных сферах, а также вопросов региональной безопасности и стабильности.