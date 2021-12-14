Ставка рефинансирования повысилась на 0,5 процентных пункта: Центральный банк Армении

Правление Центрального банка Армении на заседании 14 декабря постановило повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 7,75%.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центральный банк Армении, отмечая, что ставка залогового РЕПО, предоставленная Центральным банком РА, составляет 9,25%.

Процентная ставка по средствам, привлеченным от банков Центральным банком РА, составляет 6,25%.