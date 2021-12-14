Мудрые уроки, полученные от Вас, касаются и науки, и патриотизма: Президент республики поздравил Гургена Меликяна

Президент республики Армен Саркисян по случаю 85-летия направил поздравительное послание заслуженному педагогу Республики Армения, профессору Ереванского государственного университета Гургену Меликяну.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Ваша богатая биография - это крепкая целостность взаимосвязанных циклов. На протяжении десятилетий Вы как интеллигент достойно несете на своих плечах ношу нелегкой миссии по обучению и воспитанию армянской молодежи и сохранению армянства.

Ваш вклад в развитие востоковедения, воспитание поколений в нашей стране, в частности, в подготовку дипломатических кадров довольно велик.

Арцах - неотъемлемая часть Вашей жизни. В Арцахе уже более 20 лет в рамках «Фонда Гургена Меликяна -многодетных семей Кашатага» проводятся многочисленные патриотические и благотворительные акции.

«Уважаемый профессор, по словам представителей разных поколений, которые учились у Вас, мудрые уроки, полученные от Вас, касаются не только науки, но и патриотизма, и умению быть гражданином».