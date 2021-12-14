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На юге Японии уничтожили более 300 неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны

На юге Японии уничтожили более 300 неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны

Власти города Наха, столицы префектуры Окинава, во вторник уничтожили 319 обнаруженных в этом районе на юге Японии неразорвавшихся американских бомб и снарядов времен Второй мировой войны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.

Боеприпасы были обнаружены во время проведения дноуглубительных работ в порту Нахи. Они были погружены в воду и взорваны саперами морских Сил самообороны Японии. В эфире телеканала было показано, как во время взрыва над поверхностью воды поднялась стена брызг и грязи высотой около 20 метров. При этом проведенная операция по уничтожению боеприпасов была крупнейшей в Нахе с 1995 года.

По данным NHK, ежегодно на всей территории Окинавы уничтожаются порядка 20 тонн обнаруженных неразорвавшихся бомб и снарядов.

Битва за Окинаву началась 1 апреля 1945 года и продолжалась 82 дня. Она отличалась большим ожесточением, хотя американские военные обладали многократным превосходством в живой силе и несравнимо превосходили японскую оборону в огневой мощи. Окончанием сражения считается 23 июня, когда ритуальное самоубийство совершил в городе Итоман командующий японским гарнизоном генерал-лейтенант Мицуру Усидзима вместе с большинством членов своего штаба. Однако разрозненное сопротивление на Окинаве продолжалось до начала сентября, когда действовавшие там японские отряды узнали о капитуляции своей страны и сложили оружие.

 


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