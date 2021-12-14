На юге Японии уничтожили более 300 неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны

Власти города Наха, столицы префектуры Окинава, во вторник уничтожили 319 обнаруженных в этом районе на юге Японии неразорвавшихся американских бомб и снарядов времен Второй мировой войны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.

Боеприпасы были обнаружены во время проведения дноуглубительных работ в порту Нахи. Они были погружены в воду и взорваны саперами морских Сил самообороны Японии. В эфире телеканала было показано, как во время взрыва над поверхностью воды поднялась стена брызг и грязи высотой около 20 метров. При этом проведенная операция по уничтожению боеприпасов была крупнейшей в Нахе с 1995 года.

По данным NHK, ежегодно на всей территории Окинавы уничтожаются порядка 20 тонн обнаруженных неразорвавшихся бомб и снарядов.

Битва за Окинаву началась 1 апреля 1945 года и продолжалась 82 дня. Она отличалась большим ожесточением, хотя американские военные обладали многократным превосходством в живой силе и несравнимо превосходили японскую оборону в огневой мощи. Окончанием сражения считается 23 июня, когда ритуальное самоубийство совершил в городе Итоман командующий японским гарнизоном генерал-лейтенант Мицуру Усидзима вместе с большинством членов своего штаба. Однако разрозненное сопротивление на Окинаве продолжалось до начала сентября, когда действовавшие там японские отряды узнали о капитуляции своей страны и сложили оружие.