Ваагн Хачатрян обсудил с послом Эстонии возможности сотрудничества

13 декабря министр высокотехнологичной промышленности РА Ваагн Хачатрян принял делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в Республике Армения Риной Калюранд.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве ВТП, Ваагн Хачатрян обратился к успехам, достигнутым Эстонией в сфере высоких технологий, к опыту экономической либерализации Эстонии, отметив, что он может быть образцом для Армении.

Министр представил послу деятельность министерства, особо отметив работу, проделанную по цифровизации, уже утвержденную стратегию цифровизации, разработку вытекающих из нее новых стандартов, а также успешно запущенные сайты e-gov, e-draft и ряд других электронных платформ, которые регулярно обновляются.

Министр отметил важность обмена опытом в этой сфере, в частности, возможности практических консультаций эстонских специалистов и расширения сотрудничества.

Рина Калюранд поблагодарила за прием и представила возможные направления сотрудничества между двумя странами. Посол также выразила готовность предпринять шаги в рамках своих полномочий для расширения сотрудничества и открытия новых возможностей для сотрудничества.

В ходе встречи был обсужден ряд возможностей для развития сотрудничества в сферах электронного управления, технологического образования и информационных технологий.

Достигнута договоренность сформировать рабочую группу из профильных специалистов двух сторон, составить дорожную карту и разработать план действий.