Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон", как передает Арменпресс, об этом заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.

"По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", - заявили в ВОЗ.

Накануне Великобритания заявила о первом случае смерти заразившегося "омикроном".

"Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно. Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", - добавили в пресс-службе.

В организации подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных "омикроном" необходима дополнительная информация, которую могут предоставить страны, обмениваясь данными о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ.