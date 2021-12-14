В Армении за прошедший день подтвержден 161 случай заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 14 декабря в Армении всего подтверждено 342 765 случаев заражения COVID-19, 326 304 из которых вылечились, есть 7 845 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 136 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 567 тестов. Подтвержден 161 новый случай заражения COVID-19, вылечились 472 заболевших, есть 26 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 456 948 тестирований.