Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

В Армении за прошедший день подтвержден 161 случай заражения COVID-19

В Армении за прошедший день подтвержден 161 случай заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 14 декабря в Армении всего подтверждено 342 765 случаев заражения COVID-19, 326 304 из которых вылечились, есть 7 845 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 136 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 567 тестов. Подтвержден 161 новый случай заражения COVID-19, вылечились 472 заболевших, есть 26 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 456 948 тестирований.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]