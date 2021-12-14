Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдет на реке Сена

Официальная церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже состоится на реке Сене.

Об этом, как передает «Арменпресс», пишет французское издание «Фигаро». По данным издания, в церемонии открытия примут участие около 600 000 болельщиков. Сборные команды на церемонии открытия проплывут по реке на специальных лодках.

По предварительным данным, церемонию открытия в прямом эфире увидят около миллиарда человек.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Париж - один из трех редких городов, принимающих Олимпийские игры уже в третий раз. Первые Игры в Париже прошли в 1900 году, вторые - в 1924 году.